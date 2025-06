Serena Bortone | scopri cosa fa oggi e le ultime curiosità

Scopri cosa fa oggi Serena Bortone e le ultime curiosità sulla sua carriera. Dagli studi della Rai alle ipotesi di un possibile passaggio a Mediaset, il suo futuro televisivo sta catturando l'attenzione del pubblico e degli addetti ai lavori. Una transizione che potrebbe rivoluzionare il panorama dell'informazione italiana, segnando un nuovo capitolo nella vita professionale di questa stimata giornalista. Resta con noi per scoprire tutti i dettagli sulla sua prossima avventura.

possibile transizione di Serena Bortone da Rai a Mediaset: un cambio di rotta nel panorama televisivo italiano. Negli ultimi mesi, si sono intensificate le voci riguardanti un possibile trasferimento di Serena Bortone nel gruppo Mediaset. La giornalista, storicamente legata alla Rai e riconosciuta come volto autorevole dell’informazione pubblica, potrebbe presto approdare su Canale 5, segnando una svolta significativa nella sua carriera e nel settore televisivo nazionale. stato attuale e motivazioni del possibile passaggio. Attualmente impegnata esclusivamente in radio con il programma 5 in condotta su Rai Radio 2, Serena Bortone si trova in una fase di transizione professionale. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Serena Bortone: scopri cosa fa oggi e le ultime curiosità

In questa notizia si parla di: serena - bortone - scopri - cosa

Serena Bortone, Curiosità: Ecco Che Fine Ha Fatto! - Serena Bortone, il volto amato della televisione italiana, potrebbe presto sorprendere tutti approdando a Mediaset.

Ci dispiace ma solo Serena Bortone avrà la ricetta del "porpettone" di #BigMama che ha conquistato Alessandra Amoroso #BigMama a "5 in condotta" con Serena Bortone Dal lunedì al venerdì Dalle 17:00 alle 18:00? Su Rai Radio2 e in TV sul canale 202! Vai su Facebook

Cosa succede a Serena Bortone: sorride, si fa seria e lancia le cuffie in radio. La replica: L'ho sempre fatto; Serena Bortone, lo specchio del Pistoletto in casa? Cosa rischia ora | .it; Serena Bortone in radio con 5 in condotta: quando andrà in onda e di cosa parlerà il suo nuovo programma.

Serena Bortone ingessata a “Oggi è un altro giorno”: cosa le è accaduto - Prende il via una nuova puntata di Oggi è un altro giorno e, sin dalle prime battute, arriva un colpo di scena direttamente dalla padrona di casa, Serena Bortone ... Scrive dilei.it

Serena Bortone e il caso Scurati, cosa rischia la conduttrice? Dal post su Instagram alla «richiesta di chiarimenti» della Rai - Mentre Serena Bortone qualche giorno fa si diceva «tranquilla sul caso Scurati» a Verissimo, ieri dopo due settimane dalla nascita della polemica per la mancata partecipazione dello scrittore a ... Segnala ilgazzettino.it