Serena Bortone Curiosità | Ecco Che Fine Ha Fatto!

Serena Bortone, il volto amato della televisione italiana, potrebbe presto sorprendere tutti approdando a Mediaset. Dopo anni di successi sulla Rai, rumors e retroscena indicano che la giornalista sia in corsa per sostituire grandi nomi come Panicucci o Merlino. Un clamoroso cambio di rotta che potrebbe rivoluzionare il panorama televisivo italiano. Ma qual è il motivo di questa possibile svolta? Scopriamolo insieme.

Serena Bortone vicina a Mediaset: la giornalista potrebbe sostituire Panicucci o Merlino in un clamoroso cambio di rotta televisivo. Ecco tutti i dettagli e i retroscena. Serena Bortone pronta al grande salto: da volto Rai a nuova regina di Mediaset?. Fino a non molto tempo fa, immaginare Serena Bortone sugli schermi di Mediaset sembrava un’ipotesi quasi surreale. Per anni, infatti, la giornalista è stata uno dei volti più riconoscibili e coerenti del servizio pubblico, profondamente legata all’identità editoriale della Rai. Eppure, le indiscrezioni che da settimane circolano tra gli addetti ai lavori sembrano ormai convergere verso un’unica direzione: il clamoroso passaggio di Serena Bortone alla corte del Biscione non è solo possibile, ma sempre più probabile. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it © Uominiedonnenews.it - Serena Bortone, Curiosità: Ecco Che Fine Ha Fatto!

In questa notizia si parla di: serena - bortone - ecco - curiosità

Che fatica!!! Sal Da Vinci a "5 in condotta" con Serena Bortone Dal lunedì al venerdì Dalle 17:00 alle 18:00? Su Rai Radio2 e in TV sul canale 202! Vai su Facebook

Cos’è l’effetto Streisand e perché il caso Bortone ne è un esempio; Conte e Salvini, prossime vacanze in Puglia: ecco le curiosità; Serena Bortone: da quella volta che cercò un serpente per La Toya Jackson a... Rai 1!.