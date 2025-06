Serata sulla sicurezza i promotori | Poteva partecipare anche il sindaco

La serata sulla sicurezza a Modena ha acceso il dibattito politico, con la partecipazione del sindaco e dei promotori, tra cui il Comitato ’Modena Merita di più’. Mentre l’assessore Camporota presenta i risultati, alcuni criticano la narrazione di un controllo totale, sostenendo che si tratti di più di una questione politica che di reale efficacia. La vicenda dimostra come la sicurezza diventi un terreno di scontro tra diverse visioni della città, e non solo un problema di ordine pubblico.

"Quali sono i risultati dell'assessore Alessandra Camporota? Per Pd e Avs la città è sotto controllo come affermato dall'ex Prefetto?". Il Comitato Promotore di ' Modena Merita di più ' (la nota è firmata da Mattia Meschiari, Liliana Ferrari e Camillo Po) non ci sta a far passare la serata di giovedì come iniziativa dai connotati politici, con diversi candidati ed esponenti di centrodestra all'opposizione rispetto a questa amministrazione. L'accusa del sindaco e dei partiti di maggioranza viene respinta al mittente. "L'assemblea – scrivono i promotori – ha visto oltre 200 cittadini riempire la Palazzina Pucci per raccontare episodi di micro-criminalità, degrado e disagio sociale, chiedendo soluzioni concrete.

