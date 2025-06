Sequestro record a Napoli | 100 chili di ketamina nascosti tra pasta e farina Il carico diretto negli Stati Uniti

Un colpo durissimo al traffico internazionale di droga: oltre 100 chili di ketamina, nascosti tra pasta e farina, pronti per essere spediti negli Stati Uniti. La scoperta della Guardia di Finanza di Napoli evidenzia ancora una volta la complessità e la pericolosità delle operazioni clandestine che minacciano la sicurezza globale. Un intervento che dimostra come il sistema di contrasto alle illicit trade sia più efficace che mai.

I militari del comando provinciale della Guardia di finanza di Napoli hanno messo a segno un importante sequestro di droga: oltre 100 chilogrammi di ketamina sono stati scoperti all’interno di un centro di spedizione situato nell’area nord della provincia. La sostanza stupefacente era occultata in alcuni pacchi destinati a Los Angeles, negli Stati Unici, nascosta tra confezioni di prodotti alimentari tipici italiani, come pasta e farina. I finanzieri, durante un intervento in un hub logistico, hanno individuato alcune spedizioni sospette. E, una volta approfonditi i controlli, anche con l’ausilio delle unità cinofile, è emersa la presenza di numerosi involucri di cellophane contenenti ketamina, nascosti accuratamente tra le derrate alimentari sigillate. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: sequestro - napoli - ketamina - stati

Napoli, bimbo di 9 anni sfreccia in mini moto tra i pedoni: inseguimento e sequestro in pieno centro - A Napoli, un bimbo di 9 anni ha scatenato il panico nel centro città , sfrecciando con una mini moto tra pedoni nel quartiere di San Giuseppe.

Napoli, fatta per De Bruyne. Domani il campione belga dovrebbe sostenere le visite mediche. Chiuso l'affare Marianucci. L'ex Carnevale: "Lucca è forte e in lui mi rivedo" Vai su Facebook

Sequestro record a Napoli: 100 chili di ketamina nascosti tra pasta e farina. Il carico diretto negli Stati Uniti; Pasta e farina spedite da Napoli a Los Angeles, ma dentro era nascosta la ketamina: sequestrati 100 chili; Pasta e farina per coprire un carico di ketamina diretto a Los Angeles, sequestro record a Napoli.

Ketamina nascosta in pasta e farina: maxi sequestro vicino a Napoli per traffico internazionale di droga - La guardia di finanza sequestra oltre 100 chili di ketamina nascosta in pacchi alimentari a Napoli, diretti agli Stati Uniti, svelando un sofisticato traffico internazionale legato alla "cocaina rosa" ... Riporta gaeta.it

Pasta e farina spedite da Napoli a Los Angeles, ma dentro era nascosta la ketamina: sequestrati 100 chili - Il sequestro è stato effettuato dalla Guardia di Finanza in un centro di spedizione dell'hinterland Nord di Napoli: i 100 chili di ketamina erano nascosti ... Secondo fanpage.it