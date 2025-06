Sequestrato carico di droga tra farina e pasta diretta negli Usa

Un traffico internazionale di droga si nascondeva tra farine e paste, ma è stato scoperto dalla Guardia di Finanza nell’area a nord di Napoli. Oltre 100 chili di ketamina, nota come “cocaina rosa” per il suo prezzo elevato e il suo effetto esclusivo, sono stati sequestrati in un centro di spedizione. La scoperta rivela un modo ingegnoso di mascherare sostanze illecite tra prodotti di uso quotidiano, svelando un nuovo capitolo nel contrabbando internazionale.

Pasta e farina come copertura per il traffico internazionale di stupefacenti: la Guardia di Finanza ha sequestrato oltre 100 chilogrammi di ketamina, utilizza per realizzare la "cocaina rosa", in un centro di spedizione nell'area a nord della provincia di Napoli. La sostanza – che consente di realizzare la cosiddetta "droga dei ricchi", venduta fino a 400 euro al grammo – era contenuta in alcuni pacchi diretti a Los Angeles, nascosta in confezioni di prodotti culinari tipici del Made in Italy. Il sequestro è stato messo a segno dai finanzieri del Gruppo di Frattamaggiore i quali, nel corso di un controllo del territorio, hanno fatto accesso presso un hub di logistica individuando, tra i colli presenti, alcune spedizioni che, per luogo di destinazione e valore della merce dichiarata, risultavano sospette.

