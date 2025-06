Sequestrati a Napoli 760 kg di frutta e verdura | irrogate sanzioni per 5mila euro

A Napoli, la lotta contro l’illegalità nel settore alimentare prosegue senza sosta. Recentemente, gli agenti della polizia locale hanno sequestrato circa 760 kg di frutta e verdura, insieme a bilance e ombrelloni utilizzati in attività di vendita abusiva in via delle Repubbliche Marinare. Sanzioni amministrative per 5.000 euro sono state irrogate, segno di un impegno costante nel garantire sicurezza e legalità nelle strade cittadine.

