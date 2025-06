Sequestrano due persone a Guidonia e poi devastano un bar durante la rapina scene da Far West | due arresti

Un'onda di paura scuote Guidonia Montecelio: due uomini armati di bottiglie minacciano passanti, sequestrano due persone e devastano un bar durante una rapina. Scene da far west che hanno portato all'arresto dei responsabili, dimostrando che la legalità resta la nostra prima difesa contro la violenza. La città si stringe intorno alla comunità , riaffermando il valore della sicurezza e della giustizia.

Due uomini arrestati a Guidonia Montecelio per sequestro e rapina: minacciavano i passanti con bottiglie di vetro. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Sequestrano due persone a Guidonia e poi devastano un bar durante la rapina, scene da Far West: due arresti

In questa notizia si parla di: guidonia - rapina - sequestrano - persone

Sequestrano due persone a Guidonia e poi devastano un bar durante la rapina, scene da Far West: due arresti; Violenze tra Guidonia e via Tiburtina a Roma: sequestrano due persone e rapinano un bar; Rapine e sequestro di persone sulla Tiburtina: due uomini terrorizzano i passanti.

Sequestrano due persone a Guidonia e poi devastano un bar durante la rapina, scene da Far West: due arresti - Due uomini arrestati a Guidonia Montecelio per sequestro e rapina: minacciavano i passanti con bottiglie di vetro. Riporta virgilio.it

Guidonia, sequestrano due persone per un passaggio in auto poi rapinano un bar. Arrestati - In manette due uomini che hanno sequestrato una coppia e hanno rapinato un gestore di un locale in via Tiburtina ... Secondo roma.corriere.it