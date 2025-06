’Senza giri di parole’ con Carlo Cottarelli All’Hotel Astra il suo nuovo libro

Non mancate questa occasione unica di ascoltare Carlo Cottarelli, economista di fama internazionale, mentre svela senza giri di parole le realtà più complesse del nostro tempo. Oggi alle 17.30, nell’Hotel Astra di Ferrara, un momento di analisi e confronto che promette di aprire occhi e menti su tematiche cruciali per il nostro presente e futuro. Un appuntamento imperdibile per chi desidera capire il mondo con chiarezza e rigore.

Oggi, alle 17.30, nella sala conferenze dell’Hotel Astra (viale cavour 55) Carlo Cottarelli sarà ospite di Ferrara popolare europea. Ferrara Popolare Europea propone un momento di analisi socio-economica e geopolitica con Carlo Cottarelli, economista e analista politico di livello internazionale. Una opportunità per offrire una riflessione lucida e necessaria, che non tace gli aspetti più complicati e controversi delle singole questioni e rappresenta un punto di partenza imprescindibile. Cottarelli presenta il suo nuovo libro ’Senza giri di parole’ (Mondadori 2025), un incontro tra economia e politica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - ’Senza giri di parole’ con Carlo Cottarelli. All’Hotel Astra il suo nuovo libro

