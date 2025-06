Selvaggia Lucarelli stasera all’Isola

Stasera all’Isola dei Famosi, la nuance di questa edizione cambia con un volto noto e deciso: Selvaggia Lucarelli. La sua presenza come opinionista promette scintille in un contesto che ha bisogno di una scossa. Dopo cruciani, arriva anche lei, pronta a portare il suo stile tagliente e coinvolgente. Un ritorno che segna un nuovo capitolo per il reality: scopriamo insieme cosa ci riserverà questa serata!

L’ Isola dei Famosi aveva bisogno di una sterzata. Non l’hanno data i nuovi innesti in Honduras, si tenta la carta degli “opinionisti per una sera” o, se preferite, “aggiunti” a Simona Ventura. Dopo Giuseppe Cruciani, arriva questa sera Selvaggia Lucarelli. La giurata di Ballando, che in assenza della Carlucci timbra il cartellino in vari programmi (da FarWest a Ore 14 Sera ), rientra a Mediaset proprio nella trasmissione che di fatto la lanciò nei primi anni 2000 come opinionista. Allora fu la Ventura a volerla, oggi non è di certo l’ex conduttrice del reality ad offrirle una poltrona. D’altronde Mediaset quest’anno aveva pensato anche a lei per il ruolo di opinionista; poi non se n’è fatto nulla e si è percorsa la via della Simona in solitaria. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it