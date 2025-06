Selvaggia Lucarelli stasera a L' isola dei famosi | Questa volta però il quasi marito me lo porto da casa

Questa sera, Selvaggia Lucarelli torna a L'Isola dei Famosi, portando con sé il suo spirito affilato e la sua ironia pungente. Un ritorno alle origini che promette scintille, soprattutto contro Adinolfi, con cui sembra già pronta a battagliare. La giornalista non si ferma davanti a nulla: il suo intervento di lunedì 16 giugno sarà senza dubbio uno dei momenti più attesi della puntata. Riuscirà a sorprendere ancora?

Nella puntata di lunedì 16 giugno, L'isola dei famosi ospita Selvaggia Lucarelli: un ritorno alle origini per la giornalista, che affila già gli artigli contro Adinolfi Era stato annunciato un ospite che avrebbe lasciato tutti di stucco, e così è stato: Selvaggia Lucarelli sarà infatti presente nello studio de L'isola dei famosi in questo lunedì 16 giugno. Se lo scorso mercoledì era stato Giuseppe Cruciani a movimentare la situazione in quel di Canale 5, stasera toccherà a una delle voci più critiche della TV. Selvaggia Lucarelli all'Isola, un ritorno alle origini La notizia era stata già anticipata da Gabriele Parpiglia nella sua newsletter, che non aveva però fatto nomi. 🔗 Leggi su Movieplayer.it