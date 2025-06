Selvaggia Lucarelli contro Mirko Frezza all'Isola | Non fare il parac*lo con me ti smaschero in cinque secondi

Nell’intensa puntata de L’Isola dei Famosi, il duello tra Selvaggia Lucarelli e Mirko Frezza ha acceso gli animi. Lui, pronto a smascherare i naufraghi, si è scontrato con la pungente giornalista, che non si è lasciata intimidire. Tra accuse di falsità e battute taglienti, la lite ha dimostrato quanto la verità possa essere un'arma potente in un gioco di specchi mediatico. Continua a leggere per scoprire come si sono svolti i fatti.

Nella puntata dell'Isola dei Famosi del 16 giugno, Mirko Frezza ha accusato alcuni naufraghi di essere troppo televisivi: su tutti, Teresanna Pugliese e Mario Adinolfi. L'intervento di Selvaggia Lucarelli: "Mi fa abbastanza sorridere che un attore li accusi di falsità, non accusare gli altri di ciò che fai tu per primo". 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: selvaggia - lucarelli - mirko - frezza

Il legame tra Selvaggia Lucarelli e Laerte Pappalardo - Selvaggia Lucarelli e Laerte Pappalardo, un matrimonio che ha segnato il passato e si ripresenta nel presente.

ISOLA DEI FAMOSI - ospite Selvaggia Lucarelli che entra subito a gamba tesa nel programma e la sua presenza si fa sentire in puntata. La prima frecciata e proprio per Mirko Frezza. "Non fare il parac**o con me" Vai su Facebook

Selvaggia Lucarelli contro Mirko Frezza all'Isola: Non fare il parac*lo con me, ti smaschero in cinque secondi; L’Isola dei Famosi, Mirko Frezza: “Se resto cambio strategia e voto Cristina”; L'isola dei famosi stasera in tv lunedì 16 giugno su Canale 5: le anticipazioni della puntata.

Selvaggia Lucarelli contro Mirko Frezza all’Isola: “Non fare il parac*lo con me, ti smaschero in cinque secondi” - Nella puntata dell'Isola dei Famosi del 16 giugno, Mirko Frezza ha accusato alcuni naufraghi di essere troppo televisivi: su tutti, Teresanna Pugliese ... Da fanpage.it

L'Isola dei Famosi 2025, le anticipazioni e i nominati della settima puntata - show, andata in onda mercoledì 7 maggio, nove concorrenti hanno già abbandonato l’isola per decisione del pubblico a casa o per motivi personali. Lo riporta tg24.sky.it