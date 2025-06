Selva di motorini ai Gelsi la protesta | Impossibile rientrare in casa

Nel cuore dei Gelsi, una notte di caos e frustrazione: una selva di motorini blocca l’ingresso delle case, trasformando il tranquillo sabato in un incubo per i residenti. La protesta cresce tra preoccupazioni e domande senza risposta. Ma cosa succederà se questa situazione si protrae? È ora che le autorità intervengano per restituire serenità e sicurezza a questa comunità.

Il solito sabato notte caldo nel primo tratto di ciclabile Sottomonte. "Purtroppo ancora non hanno inventato il teletrasporto – dice una signora a nome di tutti i condomini dei Gelsi – per cui non sapevamo come entrare in casa e nemmeno come uscire, ieri notte, perché hanno piazzato i motorini un po' dappertutto (vedi foto). Io mi chiedo: e se succede qualcosa? Se qualuncuno si sente male non passa nemmeno una ambulanza. Chiami i vigili e nessuno risponde, poi la Polizia e alla fine si è presentata una macchina dei carabinieri che ha messo un po' di ordine. Ma non si può andare avanti così tutta l'estate, per cui abbiamo deciso di inviare una lettera di protesta al sindaco ".