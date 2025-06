Seimila evacuati la zona rossa il disinnesco | ecco come sono state neutralizzate le bombe all' ex Castelletto

Seimila persone evacuate e un'operazione di precisione: i coraggiosi artificieri dell’Esercito del 2° Reggimento Genio Pontieri di Piacenza hanno neutralizzato due bombe d’aereo risalenti alla Seconda Guerra Mondiale nascoste all’interno di un cantiere a Parma. Una sfida complessa per garantire la sicurezza della città, che si è conclusa con successo. La loro competenza ha evitato un possibile disastro, dimostrando ancora una volta il valore del lavoro silenzioso di chi protegge la nostra comunità.

Via alla bonifica dell'ex area militare del Castelletto: due bombe di aereo da 500 libbre ciascuna - È stata avviata la bonifica dell’ex area militare del Castelletto, dove sono state rinvenute due bombe di aereo da 500 libbre, di produzione americana risalenti alla Seconda guerra mondiale.

