Sei stupido o solo lento? Forse inutile? Bambinone | le frecciatine di Chiara Ferragni Poi la stoccata | Tornare con Fedez? Mai e poi mai

Un semplice video su TikTok ha acceso nuovamente le luci sulla soap opera Ferragnez, alimentando speranze e polemiche tra i fan. Chiara Ferragni e Fedez si sono ufficialmente separati nel febbraio 2024, ma il desiderio di un loro ritorno sembra essere ancora vivo. Tra frecciatine e sussurri social, il mondo si domanda: sarà davvero finita? La verità , forse, sta nel prossimo capitolo...

È bastato un video pubblicato sui social per creare (nuovo) scalpore sui Ferragnez. Chiara Ferragni e Fedez si sono lasciati ormai nel febbraio del 2024 ma molti utenti non si sono ancora rassegnati e sperano in un clamoroso ripensamento. Come se non bastasse, un video pubblicato dalla nota influente ha scatenato trambusto. Tutta colpa. di un video pubblicato su Tik Tok. Il video di Chiara Ferragni Mentre il Pandoro-gate è diventato una traccia nell’esame di maturità in Tunisia, Chiara Ferragni si diverte sui social e lancia frecciatine. L’influencer ha pubblicato un Tik Tok con una birra in mano mentre canta Manchild di Sabrina Carpenter. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Sei stupido o solo lento? Forse inutile? Bambinone”: le frecciatine di Chiara Ferragni. Poi la stoccata: “Tornare con Fedez? Mai e poi mai”

In questa notizia si parla di: chiara - ferragni - fedez - stupido

“Finita la storia tra Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera, lei è incazza** come poche volte prima”: l’indiscrezione sul sito MowMag - Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera si sono lasciati, e la fashion blogger è "incazzata come poche volte" secondo indiscrezioni riportate da MowMag.

Fedez, “lui il peggiore” Bianca Balti senza giri di parole, commenta duramente il video del rapper sul palco del congresso di Forza Italia giovani. Vai su Facebook

Chiara Ferragni a Napoli, il video con il venditore di calzini: «Fedez dove stai?». La canzone rap che la 'imb; Chiara Ferragni, il video virale con il venditore di calzini: «Fedez dove stai?». L'imbarazzo dell'influencer; Scelte Stupide, il testo della nuova canzone di Fedez e Clara: il significato e il video ufficiale.

Chiara Ferragni a Napoli, il video con il venditore di calzini: «Fedez dove stai?». La canzone rap che la 'imbarazza' - Chiara Ferragni si è mostrata in un video per le vie di Napoli, mentre indossava una maglietta con la scritta "J'adore Napoli" e tanto di scudetto tricolore per festeggiare la vittoria da parte della ... msn.com scrive

Chiara Ferragni, il video virale con il venditore di calzini: «Fedez dove stai?». L'imbarazzo dell'influencer VIDEO - Chiara Ferragni si è mostrata in un video per le vie di Napoli, mentre indossava una maglietta con la scritta "J'adore Napoli" e tanto di scudetto tricolore per festeggiare la vittoria del campionato ... Scrive msn.com