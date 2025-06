Sei personaggi in cerca d' autore al Castello di Lucento | Pirandello rivisitato dai talenti Under 25

Preparati a vivere un’esperienza teatrale unica: sei giovani talenti under 25 portano in scena il capolavoro di Pirandello, rivisitato con energia e creatività, al Castello di Lucento. In occasione della XIX edizione del Festival Nazionale Luigi Pirandello e del 900, il 18 giugno alle 20.45, lasciati catturare da un allestimento innovativo che trasmette tutta la potenza e l’attualità di questa drammatica ricerca dell’identità. Un appuntamento da non perdere per gli amanti del teatro e dell’arte giovane e vibrante.

In occasione della XIX edizione del Festival Nazionale Luigi Pirandello e del 900, va in scena il 18 giugno, alle 20.45, al Castello di Lucento in via Pianezza 123, "Sei personaggi in cerca d'autore". Un allestimento innovativo, creato e recitato dagli allievi del primo anno accademico.

