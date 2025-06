Sei ingrassato? Ecco come puoi tornare a fare sport gradualmente

Non aspettare di dimagrire per tornare a muoverti: lo sport deve far parte costante della nostra vita. Anche con dei chili in più. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Sei ingrassato? Ecco come puoi tornare a fare sport gradualmente

