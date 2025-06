Sei il papà migliore gli auguri di Meghan al suo principe Harry

In un dolce gesto d’amore, Meghan Markle ha celebrato la festa del papà dedicando parole affettuose al principe Harry, il suo “migliore”. Con un post su Instagram, ha condiviso un video speciale, ricordando l’importanza di essere genitori insieme ai loro piccoli Archie e Lilibet. Un messaggio che trasmette affetto e unità, dimostrando quanto siano forti i loro legami familiari. La loro storia di coppia e genitorialità continua a ispirare milioni di fan in tutto il mondo.

« Il migliore. Buona festa del papà al nostro ragazzo preferito». Con queste parole Meghan Markle, duchessa di Sussex, ha celebrato la festa del papà e il marito, il principe Harry, padre dei piccoli Archie, 6 anni, e Lilibet, 4 anni. Gli auguri di Meghan Markle a Harry per la festa del papà. L’occasione è stata, come detto, la Festa del Papà, che negli Stati Uniti si celebra il 15 giugno. Meghan ha voluto condividere su Instagram un video contenente una serie di clip del principe Harry con i figli. In alcuni i bambini sono appena nati, in altri giocano con il papà, in altri ancora ballano, corrono o scherzano in vacanza. 🔗 Leggi su Amica.it