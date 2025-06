Segreti di famiglia 2 replica puntata 16 giugno in streaming | Video Mediaset

Non perdere l'appuntamento con l’adrenalinica soap turca "Segreti di famiglia" (Yargi), in onda oggi, lunedì 16 giugno. Una puntata ricca di colpi di scena, emozioni e misteri irrisolti, disponibile anche in streaming e video Mediaset. Scopri cosa succederà a Pars, devastato dalla perdita della sorella, e ai sorprendenti sviluppi tra Ceylin e Ilgaz. La verità sta per emergere, e il destino di questi personaggi è tutto da scoprire...

Nuovo appuntamento oggi – lunedì 16 giugno – con la soap turca Segreti di famiglia ( Yargi ). Nella puntata odierna Pars è inconsolabile per la morte della sorella, e si dispera ancor di più quando scopre che l’impronta su un’arma delitto, un coltello, è proprio di Neva. Ilgaz, mentre attende Ceylin, trova un biglietto sulla sua auto nel quale c’è scritto che, se Ceylin non lascerà il coltello rinvenuto in una stanza d’hotel, ci saranno altre vittime. Ecco il video Mediaset per rivedere l’episodio 4 in replica streaming. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Segreti di famiglia 2, replica puntata 16 giugno in streaming | Video Mediaset

