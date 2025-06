Segni di speranza gli scout celebrano il giubileo in città

Unendo cuori e spiriti, i giovani scout hanno trasformato il palasport in un'ode alla speranza e alla fratellanza, celebrando il Giubileo con entusiasmo e testimonianza di valori condivisi. Una giornata indimenticabile che dimostra come la gioventù possa essere motore di luce e rinnovamento per tutta la comunità . La loro energia ci ricorda che il futuro si costruisce con fiducia e solidarietà .

Una giornata all'insegna della fraternità e della speranza ha visto protagonista la comunità scout AGESCI della diocesi di Concordia-Pordenone. Domenica 15 giugno, 1.600 ragazzi e ragazze, appartenenti a 21 gruppi, si sono ritrovati al palasport per "Segni di Speranza", un evento giubilare.

