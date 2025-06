Segnala un incendio in un terreno bracciante di 65 anni trovato morto | aperta un'inchiesta

Un incendio sospetto e un tragico decesso scuotono Massa Lubrense. Pasquale De Angelis, bracciante di 65 anni, è stato trovato morto poche ore dopo aver segnalato un incendio nel terreno vicino al suo luogo di lavoro. La scoperta ha aperto un'inchiesta per chiarire le cause di questa vicenda che solleva molte domande sulla sicurezza e sulle circostanze che l'hanno circondata. Continua a leggere.

La vittima è Pasquale De Angelis, bracciante di 65 anni, trovato morto oggi a Massa Lubrense, nel Napoletano: qualche ora prima del ritrovamento, l'uomo aveva segnalato un incendio nel terreno attiguo a quello in cui stava lavorando. 🔗 Leggi su Fanpage.it

