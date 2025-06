Se non mi dai i soldi sparo a te e a tua moglie | urla e minacce in mezzo alla strada

In un episodio che ha scosso la tranquillità di Brescia, un uomo armato di minacce e insulti ha seminato panico in strada, chiedendo ingenti somme di denaro sotto la minaccia di violenze. La prontezza di un cittadino ha evitato il peggio, chiamando subito le forze dell’ordine. La Polizia di Stato è intervenuta tempestivamente per fermare il criminale, dimostrando ancora una volta come il coraggio civico possa fare la differenza.

In via Cefalonia a Brescia, un uomo è stato fermato dalla Polizia di Stato dopo aver minacciato – al telefono – di sparare a un conoscente e a sua moglie se non gli fossero stati consegnati 2mila euro. A lanciare l'allarme, un cittadino che ha assistito alla scena e ha immediatamente chiamato il. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it © Bresciatoday.it - "Se non mi dai i soldi, sparo a te e a tua moglie": urla e minacce in mezzo alla strada

In questa notizia si parla di: moglie - soldi - sparo - urla

Uccise la moglie. "Ero posseduto da Satana, mi volevano fregare i soldi". Così si giustifica Giovanni Salomone ad Alessandria - Giovanni Salomone, accusato di aver ucciso la moglie, si giustifica: "Ero posseduto da Satana". La sua mente turbata, segnata da un forte stato depressivo e preoccupazioni economiche, lo ha spinto a una tragedia irrimediabile.

Fugge dai carabinieri, si schianta contro un'auto; a bordo marito e moglie: lui muore, lei è grave Vai su Facebook

Genova: Vieni, ho sparato alla mamma. Al processo video in cui l'ex capitano Bregante uccide la moglie; Uccide il figlio e si spara, l'omicidio-suicidio una vendetta contro l'ex moglie: «Lei l'aveva denunciato e av; Garbagnate, lite con l’amante della moglie: lo uccide a colpi di pistola.

Spara alla moglie, poi si uccide. Le urla del fratello: “Alberto che cosa hai fatto?” - suo impegno con il gruppo folkloristico della Pefana, avrebbe sparato alla moglie, Tilde Buffoni, 83 anni, con una pistola, poi si sarebbe ... Secondo lanazione.it

Prof in pensione spara alla moglie e si toglie la vita. Le urla del fratello: «Alberto, cosa ha fatto?» - Maghelli, ex insegnante alle scuole medie di Montignoso, aveva 85 anni, la moglie, 80 anni ... Segnala leggo.it