Se il paciere è un guerrafondaio

Il paciere 232 si mostra come un guerrafondaio, e l’Occidente rischia di compromettere il suo ruolo e le sue libertà più di quanto immagini. Solo un passo sbagliato verso il debito con il tiranno russo potrebbe segnare la fine della sua credibilità e sicurezza. Putin, che si fregia del premio Nobel per la pace, rappresenta un lusso che non possiamo permetterci: la pace vera richiede fermezza e saggezza, non compromessi dannosi.

All'Occidente manca solo di andare in debito con il tiranno russo per perdere definitivamente faccia, ruolo e probabilmente anche una non piccola fetta delle sue libertà. Putin premio Nobel per la pace è un lusso che non possiamo permetterci.