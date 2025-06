Se farai il Liceo si decide già dall’Infanzia ecco perché

Se farai il liceo si decide già dall'infanzia: questo perché le scelte scolastiche sono fortemente influenzate dalla condizione socio-economica delle famiglie. Dati del 2024 di Openpolis rivelano che il 34% dei diplomati nei licei proviene da nuclei con elevato status, contro il 14% nelle professionali. Questi numeri evidenziano come il contesto familiare possa determinare opportunità e futuro, sottolineando l'importanza di interventi per garantire pari possibilità a tutti.

Nel 2024, Openpolis ha rilevato che le scelte scolastiche degli studenti risultano influenzate in modo marcato dalla condizione socio-economica delle famiglie. Nei licei, il 34% dei diplomati proviene da nuclei con uno status elevato, mentre tale incidenza si riduce al 14% nei percorsi di istruzione professionale. Questi dati mostrano una correlazione tra il tipo di percorso scelto e il contesto familiare di origine, con possibili effetti sulla mobilità sociale. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

