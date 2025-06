se Cuccia fosse ancora tra noi. La nascita e lo sviluppo di Mediobanca rappresentano un capitolo fondamentale della storia economica e politica italiana. Leggere le relazioni introduttive al bilancio scritte da Enrico Cuccia tra il 1947 e il 1982 è come fare un viaggio nel passato, un punto di partenza per interpretare i fatti di oggi. Nelle sue parole si distingue il segno del grande, del sicuro e del costruttore — elementi che ancora oggi illuminano il nostro cammino. Si parte sempre dalla...

La nascita e lo sviluppo di Mediobanca sono un pezzo fondamentale della storia economica e politica dell'Italia, leggere le relazioni introduttive al bilancio scritte da Enrico Cuccia tra il 1947 e il 1982 è un'avventura nel passato e un ottimo punto di partenza per valutare i fatti in cronaca. Nelle relazioni si può cogliere la differenza tra il grande e il piccolo, il sicuro e l'arrogante, il costruttore e lo speculatore. Si parte sempre dalla parola: Cuccia possedeva stile asciutto, italiano chiaro, equilibrio nel presentare i numeri della banca, le operazioni e le ragioni che avevano guidato le scelte dell'istituto, qualità che la Mediobanca di oggi non ha perchè ha perso il dono del silenzio, l'umiltà del posizionamento, il dono della prudenza, la consapevolezza dell'inizio e della fine.