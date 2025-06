Se c’è violenza non conta il tempo di reazione la Cassazione sul caso della hostess e i secondi prima di dire no al sindacalista

Nel caso della hostess e del sindacalista, la Cassazione chiarisce che il tempo di reazione non influisce sulla configurazione della violenza sessuale. La sorpresa e la mancata consapevolezza della vittima sono elementi determinanti, superando la mera volontà contraria. Questo pronunciamento rafforza la tutela delle vittime, sottolineando che il momento di dissenso può essere superato dalla natura stessa dell’abuso. La giurisprudenza si conferma ferma nel riconoscere la gravità di questi atti, evidenziando che...

«Il ritardo nella reazione della vittima», ossia «nella manifestazione del dissenso», è «irrilevante» ai «fini della configurazione della violenza sessuale». E su ciò «la giurisprudenza è netta», perchĂ© la «sorpresa» di fronte all’abuso «può essere tale da superare» la «contraria volontà », ponendo la vittima nella «impossibilitĂ di difendersi». Lo scrive nelle motivazioni della sentenza la Cassazione che, dopo il ricorso del sostituto pg di Milano Angelo Renna, ha disposto, l’11 febbraio scorso, un processo d’appello bis per un ex sindacalista di 48 anni che lavorava all’aeroporto di Malpensa, accusato di abusi su una hostess e assolto perchĂ©, scrivevano i giudici, lei in «30 secondi» avrebbe potuto opporsi. 🔗 Leggi su Open.online

