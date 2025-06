Se c’è violenza non conta il tempo di reazione la Cassazione ordina di rifare il processo

La Corte di Cassazione ha stabilito che, nel caso di violenza, il tempo di reazione non influisce sulla gravità del reato. Così, l’11 febbraio scorso, ha ordinato un nuovo processo d’appello per un ex sindacalista di 48 anni, coinvolto in episodi risalenti al 2018 ai danni di una hostess a Malpensa. Questa decisione sottolinea quanto la tutela delle vittime sia prioritaria, indipendentemente dai tempi trascorsi.

Questa la motivazione che ha spinto la corte di Cassazione a disporre, l’11 febbraio scorso, un processo d’appello bis per un ex sindacalista di 48 anni accusato di abusi su una hostess I fatti risalgono addirittura al 2018, quando l’allora sindacalista lavorava all’aeroporto di Malpensa e si rese protagonista di alcuni palpeggiamenti e toccatine ai danni di una hostess di terra, anche lei in servizio presso il grande hub internazionale lombardo. La donna aveva accusato l’uomo di violenza sessuale dopo che si era rivolta a lui per una vertenza sindacale. I primi gradi di processo avevano però dato ragione all’uomo perchè, secondo il parere dei giudici, l’hostess avrebbe reagito alla molestia dopo 30 secondi dal fatto! – Cityrumors. 🔗 Leggi su Cityrumors.it © Cityrumors.it - “Se c’è violenza non conta il tempo di reazione”, la Cassazione ordina di rifare il processo

