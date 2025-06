Se c’è un momento buono per chiedere un mutuo è proprio questo | i motivi per cui i giovani ne stanno già approfittando

Se c’è un momento buono per chiedere un mutuo, è proprio ora: i motivi per cui i giovani stanno già cogliendo questa opportunità sono molteplici e vantaggiosi. La fase attuale, confermata dall’ultimo report di Experian, rappresenta un’occasione unica per chi desidera accendere o surrogare un mutuo, grazie a condizioni favorevoli e tendenze di mercato promettenti. È il momento di valutare seriamente questa scelta, perché il boom del 2025 si avvicina.

Il momento è favorevole sia per chi sta per accendere un nuovo mutuo, sia per chi vuole surrogare quello in essere. A confermarlo è l’ultimo report firmato da Experian, azienda globale di dati e tecnologie, in merito all’andamento del credito e nello specifico dei mutui e del Bnpl (Buy now, pay later). Confermato insomma il boom del 2025. (CANVA FOTO) – Notizie.com Il dossier, che Notizie.com è stato in grado di visionare in anteprima, conferma che anche a maggio di quest’anno c’è stata una crescita significativa del mercato del credito italiano. 🔗 Leggi su Notizie.com © Notizie.com - Se c’è un momento buono per chiedere un mutuo è proprio questo: i motivi per cui i giovani ne stanno già approfittando

In questa notizia si parla di: momento - mutuo - buono - chiedere

Mutui Enpam: “Prendi i soldi e surroga” Fino al 12 settembre 2025 i giovani medici possono richiedere un mutuo grazie al bando Enpam. La disponibilità è grande, ma l’inconveniente è che a volte i tassi non sempre sono i più bassi sul mercato. Ma l’obiettivo Vai su Facebook

Mutui: dalla BCE un nuovo taglio dei tassi. Cosa conviene fare; Mutuo: meglio tasso fisso o variabile?; Le offerte surroga a marzo 2025 dopo il taglio dei tassi Bce.

Il momento giusto per chiedere un mutuo? E’ adesso - Ad incidere sulla cifra finale, infatti, ci sono anche altri fattori, altrettanto importanti come, ad esempio, il valore dell’immobile, la durata del mutuo e le condizioni del mercato nel momento in ... temponews.it scrive

Qual è il momento giusto per chiedere la surroga? - Per quanto riguarda il periodo perfetto per chiedere la surroga, prima di avviare una pratica sarebbe bene osservare con attenzione il piano di ammortamento del mutuo aggiornato all’ultimo pagamento e ... Come scrive money.it