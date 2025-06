Scuola Valditara vieta l’utilizzo del cellulare anche alle superiori

In un’epoca in cui gli smartphone dominano la vita quotidiana, Giuseppe Valditara ha deciso di estendere il divieto d’uso dei cellulari anche alle scuole superiori, rafforzando l’attenzione verso un ambiente di apprendimento più concentrato e meno distratto. Dopo aver già adottato questa misura per le scuole primarie e secondarie di primo grado, il ministro mira a tutelare il benessere degli studenti e promuovere una cultura di responsabilità digitale. Questa decisione segna un passo importante verso un’educazione più consapevole e focalizzata sul futuro.

Giuseppe Valditara ha allargato il divieto di utilizzo degli smartphone a scuola anche agli studenti delle scuole superiori. Dopo aver introdotto questa misura per le primarie e le secondarie di primo grado, il ministro dell’Istruzione ha firmato una nuova circolare rivolta a dirigenti scolastici e coordinatori degli istituti paritari. Il provvedimento mira a contrastare gli effetti negativi dell’uso improprio degli smartphone tra gli adolescenti, facendo leva su dati emersi da fonti come Ocse, Oms e Istituto superiore di sanità. Valditara ha sottolineato che «tale intervento appare ormai improcrastinabile alla luce degli effetti negativi, ampiamente dimostrati dalla ricerca scientifica», ricordando anche la richiesta formale inoltrata alla Commissione europea per estendere il divieto a livello continentale. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Scuola, Valditara vieta l’utilizzo del cellulare anche alle superiori

