Scuola si riuniscono le commissioni per gli esami di maturità | è l' ultima con le vecchie regole

Manca davvero poco all'inizio degli esami di maturità, un momento di grande emozione per migliaia di giovani italiani. In Sicilia, 44.420 studenti tra licei, istituti tecnici e professionali si preparano ad affrontare la prima prova di Italiano, segnando l’ultima edizione sotto le vecchie regole. Tra tensioni e speranze, questi giorni rappresentano il traguardo di anni di impegno e sacrifici, pronti a scrivere il loro futuro.

