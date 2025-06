Scuola il ministro Valditara vieta il cellulare alle superiori | cosa dice la circolare del ministero

Il ministro Valditara mette nero su bianco una decisione che sta facendo discutere: vietare l’uso del cellulare nelle scuole superiori per favorire un ambiente di apprendimento più concentrato e meno distratto. La circolare ufficiale del Ministero dell’Istruzione chiarisce le nuove regole, segnando un cambiamento importante nel rapporto tra studenti e tecnologia. Scopriamo insieme cosa comporta questa novità e come influenzerà la quotidianità scolastica.

Scatta il divieto di usare il cellulare anche alle scuole superiori: il ministero dell'Istruzione guidato da Giuseppe Valditara ha diffuso la circolare con cui ha comunicato ai presidi "il divieto di utilizzo del telefono cellulare durante lo svolgimento dell’attività didattica e più in generale in orario scolastico" anche per il "secondo ciclo di istruzione". 🔗 Leggi su Fanpage.it

“Non c’è percorso di maturazione se c’è dipendenza”, la sfida educativa di Valditara per una scuola che formi cittadini liberi: “Tutte le droghe fanno male, anche quella da cellulare” - Oggi ha avuto luogo la cerimonia di lancio del concorso nazionale "No alla droga, no ad ogni forma di dipendenza", alla presenza di illustri rappresentanti del governo.

Il ministro Valditara conferma: dal prossimo anno scolastico sarà vietato l’uso degli smartphone anche alle superiori, “anche per fini didattici”. Dopo elementari e medie, la nuova circolare estende il divieto e punta a un'applicazione europea, accolta positivame Vai su Facebook

Un altro provvedimento che traccia la strada su una scuola che mette al centro educazione e rispetto. Questa è la linea del Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara e di tutta la @LegaSalvini Avanti con buonsenso e civiltà! Vai su X

