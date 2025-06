Scuola Ibico la replica di Romeo | Cantiere attivo lavorazioni in corso

Il cantiere della scuola Ibico, uno dei progetti più attesi dal quartiere Santa Caterina, sta avanzando con i lavori in corso. In risposta a recenti affermazioni di alcuni cittadini, l’assessore Carmelo Romeo chiarisce che l’amministrazione comunale, guidata dal sindaco, si impegna affinché questa importante opera educativa venga realizzata nel rispetto dei tempi e delle esigenze della comunità, assicurando che il futuro della scuola rappresenti un investimento fondamentale per tutto il territorio.

In merito ad alcune affermazioni rilasciate a mezzo stampa da un gruppo di cittadini del quartiere Santa Caterina, Carmelo Romeo, assessore alla Programmazione del Comune di Reggio Calabria, precisa che "il cantiere della scuola Ibico, sul quale l'Amministrazione comunale, guidata dal sindaco.

