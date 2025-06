Scudetto Okasa l' amministrazione comunale falconarese brinda al tricolore | Orgoglio di una città

Un match che ha scritto una pagina indimenticabile nella storia sportiva della città, portando a casa il tanto desiderato scudetto. La vittoria della Okasa Falconara non è solo un trionfo sportivo, ma anche un motivo di orgoglio e unità per tutta la comunità falconarese. Congratulazioni ai protagonisti e a chi ha creduto in questo sogno: ora, il tricolore sventola alto, simbolo di passione, dedizione e vittoria.

FALCONARA MARITTIMA – Un'intera serata con il batticuore, fino all'esplosione di gioia per la vittoria finale. È quello che hanno vissuto gli amministratori falconaresi durante la finale di scudetto di calcio a 5 femminile, che ha visto la Okasa Falconara sfidare e vincere sul Pescara. Un match.

