Gaia Sabbatini, con la sua irresistibile bellezza e spontaneità, supera qualunque angelo noto nel mondo della moda. Recentemente, la influencer ha sorpreso i suoi follower con un video coinvolgente, tra bikini e lingerie, che infiamma l’immaginazione e mette in mostra il suo charme unico. Tra glamour e sensualità, Gaia si conferma come una delle protagoniste più brillanti del panorama attuale, conquistando il cuore di tutti e lasciando spazio a sogni e desideri incontrollabili.

Gaia Sabbatini fa felici i follower con un video del tutto inaspettato: tra bikini e lingerie, c’è davvero l’imbarazzo della scelta. Adriana Lima, Gisele Bündchen, Alessandra Ambrosio, Heidi Klum. La lista sarebbe infinitamente più lunga, ma le quattro top model che abbiamo appena citato sono quelle che meglio hanno incarnato, in passato, lo spirito di quello che è, senza ombra di dubbio, uno dei brand più amati e più famosi in tutto il mondo. (Instagram) – Ilveggente.it Parliamo di Victoria’s Secret, da sempre punto di riferimento per gli amanti della lingerie, che ad un certo punto ha messo in piedi una “squadra” di Angeli. 🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Scotta la lingerie di Gaia Sabbatini: meglio di qualunque altro Angelo

