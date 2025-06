Scoppia una lite in cucina in una masseria nel Casertano ucciso a coltellate un 17enne aiuto cuoco

Una tranquilla giornata in una masseria nel Casertano si trasforma in tragedia: una lite in cucina culmina con la morte di un 17enne, aiuto cuoco, colpito a coltellate. Un altro uomo resta gravemente ferito ed è ricoverato all’ospedale di Caserta. Un episodio che scuote la comunità e solleva importanti interrogativi sulla sicurezza e le cause di questo drammatico scontro. La vicenda è ancora in fase di indagine, ma il dolore e lo sconcerto sono forti.

Durante l'aggressione è rimasto ferito gravemente anche un altro uomo che è stato ricoverato all'ospedale di Caserta.

Capua, lite a coltellate alla Masseria Adinolfi: morto un 17enne. Ferite altre due persone - Lite per futili motivi sfociata nel sangue, nella cucina di un noto ristorante al confine tra Capua e Santa Maria Capua Vetere. Come scrive msn.com