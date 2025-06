Scoppia Colpo di Scena | calo termico fino a -10°C scopri dove!

Una brusca svolta climatica scuote l’Italia: il caldo africano, protagonista di settimane torride, viene spazzato via da una massa d’aria atlantica. Temperature in picchiata fino a 10°C in poche ore e temporali intensi coinvolgono gran parte della Penisola. Un colpo di scena meteorologico che cambia radicalmente il volto dell’estate. Scopriamo insieme dove e come questa improvvisa ondata di frescura plasmerà il nostro clima.

Roma - Una massa d'aria fresca atlantica interrompe l'anticiclone africano, determinando un drastico crollo termico, temporali e temperature più basse su gran parte della Penisola. La lunga fase di caldo africano che ha dominato l'Italia cede il passo a un'improvvisa ondata di aria fresca proveniente dall'Atlantico. A partire dal Nord, una serie di temporali intensi annuncerà un calo termico localmente anche di 10?°C in poche ore. Questa netta variazione cadrà all'interno dei valori stagionali, con decrementi generali tra 4 e 8?°C distribuiti su territorio nazionale. La dinamica meteorologica in corso vede una perturbazione, individuata come perturbazione n.

