Scontro tra un' auto e uno scooter ferita coppia con un cane

Oggi pomeriggio a Salerno, via Lembo nel quartiere Mercatello, un violento scontro tra un'auto e uno scooter ha messo in crisi una coppia con il loro cane. L'incidente, ancora sotto investigazione, ha provocato ferite che richiedono attenzione. La dinamica è in corso di accertamento, ma l'obiettivo ora è garantire assistenza immediata e sicurezza per tutti coinvolti, affinché la comunità possa ripartire con speranza e cura.

Incidente oggi pomeriggio, a Salerno, in via Lembo nel quartiere Mercatello, quando un'auto e uno scooter si sono scontrati. Sul mezzo a due ruote c'era una coppia di Salerno, con il proprio cane. L'incidente La dinamica del sinistro è in corso di accertamento. Ad avere la peggio la coppia. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Scontro tra un'auto e uno scooter, ferita coppia con un cane

In questa notizia si parla di: coppia - auto - scooter - cane

Colpi d'arma da fuoco contro l'auto di una coppia: aperta un'inchiesta sull'intimidazione - Colpi d'arma da fuoco hanno colpito l'auto di una coppia a Porto Empedocle, scatenando un'intervento immediato delle forze dell'ordine.

Scontro tra un'auto e uno scooter, ferita coppia con un cane; Auto corre con il cane al guinzaglio su un cavalcavia, follia in diretta sui social; Un'auto lo tampona lungo l'autostrada A7 nel Pavese: morto motociclista 55enne e il suo cane.

Scontro tra auto e scooter a Mercatello: ferita una coppia, coinvolto anche il loro cane - Stampa Paura nel pomeriggio in via Vito Lembo, nel quartiere Mercatello, dove si è verificato un incidente tra un’auto e uno scooter con a bordo una coppia di coniugi salernitani. salernonotizie.it scrive

Coppia con il cane travolta da uno scooter, grave una donna - travolta ieri sera da uno scooter, mentre attraversava, in via Martiri della Resistenza, le strisce pedonali insieme al marito e al cane, quest'ultimo morto sul colpo. Lo riporta ansa.it