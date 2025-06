scontro tra tre auto sulla messina catania lunghe code

Un incidente autonomo sull'autostrada A18 Messina-Catania ha generato lunghe code e preoccupazione tra i pendolari. Tre veicoli coinvolti, uno dei quali si è cappottato, hanno bloccato il traffico in direzione Messina, vicino allo svincolo di Fiumefreddo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell'ordine, che stanno gestendo la situazione. La vicenda ricorda quanto sia importante rispettare le norme di sicurezza alla guida.

Un incidente stradale autonomo si è verificato questo pomeriggio, intorno alle ore 16, sull'autostrada A18 Messina-Catania, in prossimitĂ dello svincolo per Fiumefreddo, in direzione Messina. Tre i veicolo coinvolti, uno dei quali è cappottato. Sul posto sono presenti i vigili del fuoco, che. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it