Scontro tra auto e gazzella dei carabinieri in centro a Bari | un ferito

Un impatto violento tra un'auto e una gazzella dei carabinieri nel cuore di Bari ha scosso la città questa mattina. L'incidente, avvenuto all'incrocio tra via Piccinni e via Melo, ha provocato il ferimento di un militare e richiesto l'intervento immediato delle forze dell'ordine e del soccorso. La dinamica è ancora da chiarire, ma le autorità stanno lavorando per ricostruire l’accaduto e garantire la sicurezza dei cittadini.

Un incidente stradale si è verificato questa mattina all'inctocio tra via Piccinni e via Melo da Bari. Coinvolte due automobili, una delle quali era una gazzella dei carabinieri. Sul posto oltre alla polizia locale è intervenuta un'ambulanza, poiché uno dei militari che si trovavano nell'auto ha.

