Sconfitta per soli 2 voti Matarante conferma il ricorso al Tar e pungola Di Mauro | Esiste il popolo di Lesina

Ieri sera, 'Lesina Futura' ha risposto con determinazione alla stretta vittoria di soli due voti, confermando il ricorso al TAR e pungolando Mauro, leader di Opposizione. È nata così la volontà condivisa di risollevare le sorti della comunità e rimettere in ordine i cocci di una sconfitta sfumata all’ultimo istante. Un momento conviviale che rafforza il senso di appartenenza e la voglia di cambiamento, perché il popolo di Lesina è pronto a ripartire.

Ieri sera 'Lesina Futura' si è data appuntamento per rimettere in ordine i cocci della sconfitta maturata per soli due voti - 1300 a 1298 - nella tornata elettorale del 25-26 maggio. Un momento conviviale, in uno spirito costruttivo e di condivisione, in cui la leader e candidata sindaca.

