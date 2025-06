Scomparso ritrovato dai ghisa a cavallo | Era su una panchina al parco Lambro

Nel cuore del Parco Lambro, un uomo seduto solitario su una panchina poco frequentata ha catturato l’attenzione dei ghisa a cavallo. Matteo B., 34 anni, sembrava aver scelto quel rifugio per solitude e tranquillità, lontano da occhi indiscreti. Ma la sua strategia ha funzionato? La vicenda si è conclusa con un lieto fine: scoperto e ritrovato, Matteo ora può tornare a respirare in tutta sicurezza.

Se ne stava seduto da solo su una panchina del parco Lambro, in un punto poco accessibile ai frequentatori dell’area verde: forse Matteo B. l’aveva scelto proprio per quello, per evitare di essere disturbato. Quella zona, però, si trova lungo il tragitto percorso nei weekend dai ghisa a cavallo. E così gli agenti hanno notato il trentaquattrenne, si sono avvicinati per capire se avesse bisogno di qualcosa e hanno scoperto che se n’era andato via di casa due giorni prima, generando l’apprensione dei genitori. Il suo volto era stato diffuso già venerdì sulle pagine social dell’associazione Penelope per condividere le informazioni e cercare di ritrovare il prima possibile Matteo, che ha problemi di salute e che mai prima d’ora aveva trascorso una notte lontano dall’appartamento di famiglia a Bresso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it