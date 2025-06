Scommesse clandestine | confermato l’obbligo di domicilio calciatori verso la multa

Il mondo del calcio si trova sotto i riflettori a causa di un’inchiesta che ha scosso il settore: scommesse clandestine e il delicato ruolo dei calciatori coinvolti. Il Tribunale del Riesame di Milano ha confermato gli obblighi di domicilio e le multe per i cinque indagati principali, mantenendo alta l’attenzione su un fenomeno che minaccia la trasparenza e l’integrità dello sport. La vicenda si sviluppa in un contesto di forte attenzione pubblica e legale.

Il Tribunale del Riesame di Milano conferma i domiciliari per i cinque indagati chiave nell'inchiesta sulle scommesse clandestine.

Arresti domiciliari a Milano per scommesse clandestine: coinvolti calciatori di Serie A - La Guardia di Finanza di Milano ha emesso arresti domiciliari per cinque indagati, tra cui i calciatori Tommaso De Giacomo e Patrik Frizzera, coinvolti in un'indagine su scommesse clandestine.

Inchiesta scommesse clandestine online, il Tribunale del Riesame conferma gli arresti per i gestori delle puntate - Il Tribunale del Riesame di Milano ha respinto i ricorsi e confermato i domiciliari per i cinque indagati arrestati il 21 maggio - Segnala agipronews.it