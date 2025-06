Scivola in un torneo di calcio saponato e sbatte la testa | giovane ricoverato

Un momento di festa si è trasformato in tragedia a Rabbi, quando un giovane di 25 anni di Malè ha subito un grave incidente durante il torneo di calcetto saponato. Caduto sul gonfiabile, ha sbattuto violentemente la testa, scatenando immediatamente l’intervento dei soccorsi. Un episodio che ha suscitato grande preoccupazione tra i presenti, mentre le forze mediche lavorano con impegno per garantire le cure necessarie. La comunità rimane in ansia, sperando in un esito positivo.

Terribile incidente nella sera di sabato 14 giugno a Rabbi in val di Sole. Durante il consueto torneo di calcetto saponato di inizio estate un giovane partecipante – un venticinquenne di Malè – è caduto sul terreno del gonfiabile e ha sbattuto la testa. Immediatamente sono stati chiamati i

