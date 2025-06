Scivola da un paio di metri d' altezza dopo essere salito su una scala | portato in codice rosso all' ospedale

Una tranquilla mattina di raccolta si è trasformata in una scena da incubo: un uomo di 86 anni ha subito un grave incidente domestico, cadendo da un'altezza di pochi metri. Portato d'urgenza in ospedale in codice rosso, la sua vicenda solleva interrogativi sulla sicurezza in casa e l'importanza di prevenire questi spiacevoli imprevisti. La storia continua a svilupparsi, lasciando aperti numerosi dubbi e spunti di riflessione sulla sicurezza quotidiana.

Un signore di 86 anni è rimasto gravemente ferito questa mattina, lunedì 16 giugno, in seguito a quello che parebbe essere stato un incidente domestico. In base alle prime informazioni disponibili, infatti, l'uomo in questione sarebbe caduto da una scala mentre stava raccogliendo ciliegie nella.

