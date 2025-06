Sciopero venerdì 20 giugno si fermano i trasporti | a rischio treni e corse dei bus

Preparatevi a un venerdì di forti disagi: il 20 giugno, trasporti pubblici e ferroviari si fermeranno a causa dello sciopero generale di 24 ore proclamato da Usb, Cub e Sgb. Pendolari e cittadini dovranno affrontare possibili ritardi e cancellazioni, rendendo questa giornata “bollente” non solo per le alte temperature, ma anche per le sfide della mobilità. Restate aggiornati per pianificare al meglio la vostra giornata.

Si preannuncia un venerdì “bollente” e non solo per le alte temperature quello del 20 giugno per uno sciopero generale di 24 ore proclamato dalle sigle di base Usb, Cub e Sgb. Uno sciopero che interessa anche il trasporto pubblico e ferroviario. Si prevedono dunque disagi per pendolari e. 🔗 Leggi su Latinatoday.it © Latinatoday.it - Sciopero venerdì 20 giugno, si fermano i trasporti: a rischio treni e corse dei bus

In questa notizia si parla di: sciopero - venerdì - giugno - fermano

Sciopero treni 17 maggio: revocato. Stop alla circolazione venerdì 23 - È stato revocato lo sciopero nazionale del personale del gruppo FS italiane, originariamente previsto per sabato 17 maggio 2025.

AVVISO ALLA CITTADINANZA – RACCOLTA RIFIUTI Si informa la cittadinanza di Serrone che le organizzazioni sindacali FP CGIL Roma e Lazio, UIL Trasporti Lazio e FIADEL Lazio hanno proclamato uno sciopero per la giornata di venerdì 13 giugno 202 Vai su Facebook

- Un risultato importante in un momento difficile per il settore automotive. Ora serve continuità per il progetto Melfi. Intanto il rinnovo del CCNL è fermo da un anno: il 20 giugno sarà SCIOPERO dei metalmeccanici in tutta Vai su X

La settimana dello sciopero generale: dai treni ai bus, chi si ferma a Genova; Sciopero venerdì 20 giugno, si fermano i trasporti: a rischio treni e corse dei bus; Venerdì 20 giugno un altro sciopero dei mezzi pubblici.