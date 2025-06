Sciopero Usb sotto l' assessorato alla Sanità | Basta precarietà e stipendi da fame per i lavoratori degli appalti pubblici Asl

Ancora uno sciopero, ancora un grido di denuncia contro precarietà e salari da fame per i lavoratori degli appalti pubblici nelle ASL. L’Usb (Unione Sindacale di Base) torna in piazza per rivendicare condizioni di lavoro dignitose e l’internazionalizzazione dei servizi sanitari. Una protesta che evidenzia il bisogno urgente di cambiare rotta e tutelare chi ogni giorno si impegna al servizio della salute pubblica.

🔗 Leggi su Ilpescara.it © Ilpescara.it - Sciopero Usb sotto l'assessorato alla Sanità: "Basta precarietà e stipendi da fame per i lavoratori degli appalti pubblici Asl"

