Sciopero treni regionali in Lombardia disagi e bus sostitutivi per l’aeroporto di Malpensa

Lo sciopero dei treni regionali in Lombardia ha creato disagi significativi, con fermate a Cadorna e bus sostitutivi per l’aeroporto di Malpensa. Indetto dal sindacato Orsa e durato quasi 24 ore, ha interessato pendolari, turisti e viaggiatori verso lo scalo milanese. Durante questa giornata di protesta, le alternative di viaggio sono state essenziali per garantire la mobilità. La situazione si è evoluta, lasciando molti in attesa di soluzioni temporanee.

Treni fermi nella stazione di Cadorna e bus sostitutivi per chi deve raggiungere l' aeroporto di Malpensa. È iniziato così lo sciopero dei treni regionali previsto per oggi, lunedì 16 giugno, e che durerà di quasi 24 ore. Lo sciopero è stato indetto dal sindacato Orsa e ha coinvolto anche il personale di Trenord, con le relative ripercussioni per i pendolari milanesi e lombardi e per i turisti diretti o in arrivo per l'hub. Lo sciopero è scattato alle 3 e proseguirà fino alle 2 di martedì 17 giugno, per una durata di 23 ore. "L'organizzazione sindacale Orsa ha indetto uno sciopero che, per l'intera giornata di lunedì, avrà ripercussioni sulla circolazione dei treni regionali, suburbani e dei collegamenti aeroportuali Malpensa Express e S50 Malpensa Aeroporto-Bellinzona.

