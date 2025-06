sciopero treni 16 giugno 2025 orari e fasce di garanzia

Il 16 giugno 2025, i viaggi in treno potrebbero subire variazioni a causa dello sciopero organizzato da Orsa Ferrovie, che coinvolge le tratte regionali di Trenord. L’agitazione durerà dalle 3 del mattino alle 2 del mattino successivo, con servizi garantiti solo nelle fasce di garanzia. È importante pianificare con anticipo il proprio spostamento e verificare gli orari aggiornati. Restate con noi per tutte le ultime notizie e aggiornamenti sui servizi ferroviari.

Sciopero treni oggi 16 giugno 2025. Ad essere interessate sono le tratte regionali gestite da Trenord.  L’agitazione, organizzata dal sindacato Orsa Ferrovie, durerà dalle ore 3 del 16 fino alle 2 di martedì 17 giugno. Sciopero treni: garantiti i servizi minimi. Garantiti i servizi minimi tra le 6 e le 9 e tra le 18 e le 21. Potrebbero dunque verificarsi ripercussioni sulla circolazione ferroviaria in Lombardia come cancellazioni e ritardi. Sono assicurati i collegamenti principali tra Milano e città come Varese, Brescia, Bergamo, Verona, Parma, Cremona, Mantova, Como, Lecco, Novara, Pavia, Lodi. 🔗 Leggi su Lapresse.it