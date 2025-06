Sciopero nazionale 20 giugno 2025 | treni aerei trasporto pubblico Orari e fasce garantite

Il 20 giugno 2025 si preannuncia un giorno di grande mobilitazione in Italia, con uno sciopero generale nazionale che coinvolgerà treni, aerei e trasporto pubblico. Sindacati di base e sigle confederali hanno proclamato questa protesta, evidenziando le loro richieste e le motivazioni dietro la mobilitazione. Preparatevi a possibili disagi e a un’attenzione speciale sugli orari e le fasce garantite: ecco tutte le informazioni utili per affrontare questa giornata complicata.

Proclamato uno sciopero generale nazionale per venerdì 20 giugno 2025 da parte di sindacati di base (USB, CUB, SGB, FISI, FLAI, SI?COBAS) e alcune sigle confederali. La mobilitazione coinvolgerà anche alcuni settori del trasporto pubblico e privato in Italia, con disagi previsti potenzialmente per molti cittadini. Ecco tutte le informazioni utili. Le motivazioni dello sciopero. Le sigle che hanno proclamato lo sciopero contestano la gestione della spesa pubblica da parte del governo, chiedendo meno fondi per le spese militari e più investimenti in sanità, istruzione, trasporti e sicurezza sul lavoro. 🔗 Leggi su Lapresse.it