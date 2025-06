Sciopero generale il 20 giugno a rischio treni aerei e mezzi pubblici | gli orari e chi aderisce

Il 20 giugno, l’Italia si ferma: uno sciopero generale coinvolgerà treni, aerei e mezzi pubblici, mettendo a rischio i tuoi spostamenti. Promosso da sindacati di base come USB e CUB, questa mobilitazione mira a protestare contro la gestione della spesa pubblica nel settore dei trasporti. Scopri gli orari, le adesioni e come pianificare al meglio la tua giornata, perché conoscere i dettagli può fare la differenza. Continua a leggere per restare aggiornato.

Venerdì 20 giugno tanti italiani dovranno affrontare un nuovo sciopero generale nazionale che coinvolgerà treni, mezzi pubblici, aerei, autostrade e il comparto del trasporto merci. La mobilitazione è stata promossa dai sindacati di base, tra i quali USB, CUB, SGB, FISI, FLAI, per protestare contro la gestione pubblica della spesa. Tutti i dettagli. 🔗 Leggi su Fanpage.it

