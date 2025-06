Sciopero generale Atm in arrivo a Milano | metro bus e tram a rischio

Milano si prepara a un venerdì di forti disagi: lo sciopero generale ATM coinvolgerà metro, bus e tram, mettendo a dura prova la mobilità cittadina. La città si trova già alle prese con sfide quotidiane e questa agitazione rischia di complicare ulteriormente gli spostamenti di cittadini e lavoratori. È fondamentale rimanere aggiornati per pianificare al meglio la giornata e affrontare eventuali disservizi. La situazione richiede attenzione e…

La città di Milano si prepara a una giornata di forti disagi per il trasporto pubblico. L’ Azienda dei trasporti milanesi (Atm) ha confermato ufficialmente la partecipazione allo sciopero generale proclamato per venerdì 20 giugno, che metterà a rischio l’intera rete di metropolitana, autobus e tram del capoluogo lombardo. La mobilitazione arriva in un momento già difficile per i pendolari, coincidendo con l’agitazione del personale Trenord del 16 giugno che ha creato non pochi problemi al trasporto ferroviario regionale. La decisione di aderire alla protesta è stata comunicata direttamente da Foro Buonaparte, sede dell’azienda municipale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it